Basket femminile serie B Perini | Bagalier Feba è stata una stagione positiva con diversi segnali di crescita

"Ritengo che avere chiuso al quinto posto e avere disputato i playoff siano un ottimo risultato". Veronica Perini, capitana della Bagalier Feba, tira le somme al termine del campionato di serie B di basket femminile. "Però – aggiunge – sarei curiosa di sapere come sarebbe andata senza gli infortuni. Non abbiamo mai giocato al completo. Nel girone di ritorno abbiamo perso solo tre volte: con Lucca dopo un supplementare, che poi è arrivata seconda; a Pontedera, penultima, nella classica giornata storta; e con la prima in classifica. Forse con la rosa al completo ci saremmo piazzate più in alto, ma onestamente cambia poco, l’obiettivo non era salire e fare un turno in meno di playoff non cambia il valore dell’annata". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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