Barriere architettoniche a Manocalzati | la denuncia del gruppo di minoranza
Il gruppo di minoranza del Comune di Manocalzati denuncia il persistente degrado e l’inaccessibilità di molte aree pubbliche nel paese. La segnalazione evidenzia la presenza di barriere architettoniche che ostacolano l’accesso a edifici e spazi pubblici. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità locali, che non hanno ancora adottato interventi significativi per risolvere il problema. La situazione rimane invariata nonostante le richieste di intervento.
Il gruppo di minoranza del Comune di Manocalzati denuncia il grave stato di degrado e di inaccessibilità che continua a caratterizzare numerosi luoghi pubblici del paese. Marciapiedi dissestati, uffici comunali difficilmente accessibili e luoghi sacri che presentano ostacoli insormontabili per le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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