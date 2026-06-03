Barriere architettoniche a Manocalzati | la denuncia del gruppo di minoranza

Notizia in breve

Il gruppo di minoranza del Comune di Manocalzati denuncia il persistente degrado e l’inaccessibilità di molte aree pubbliche nel paese. La segnalazione evidenzia la presenza di barriere architettoniche che ostacolano l’accesso a edifici e spazi pubblici. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità locali, che non hanno ancora adottato interventi significativi per risolvere il problema. La situazione rimane invariata nonostante le richieste di intervento.