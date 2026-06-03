Bar sociale a valle Faul tre proposte dopo i bandi deserti

Notizia in breve

A valle Faul a Viterbo, i locali del bar sociale, situati vicino al parcheggio e realizzati con il progetto Plus, sono ancora vuoti. Dopo che i bandi pubblici sono rimasti deserti, sono state avanzate tre proposte per trovare un affittuario. La ricerca di un gestore continua, ma finora non sono state assegnate le location. La situazione resta invariata, con i locali ancora disponibili.