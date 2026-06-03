Bar sociale a valle Faul tre proposte dopo i bandi deserti
A valle Faul a Viterbo, i locali del bar sociale, situati vicino al parcheggio e realizzati con il progetto Plus, sono ancora vuoti. Dopo che i bandi pubblici sono rimasti deserti, sono state avanzate tre proposte per trovare un affittuario. La ricerca di un gestore continua, ma finora non sono state assegnate le location. La situazione resta invariata, con i locali ancora disponibili.
I locali di valle Faul a Viterbo, quelli disegnati dal progetto Plus a ridosso del parcheggio, cercano ancora affittuari. Dopo mesi di totale silenzio e due procedure pubbliche andate completamente a vuoto, lo spiraglio per la riapertura e il rilancio di queste strutture ritorna attuale. Il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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