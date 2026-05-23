Parcheggio di valle Faul chiuso nel weekend

Da viterbotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il parcheggio di Valle Faul a Viterbo è stato chiuso nel fine settimana del 23 e 24 maggio. La chiusura è stata decisa dalla polizia locale per permettere lo svolgimento della manifestazione “La città a colori”. Durante quei due giorni, l’area non è stata accessibile ai veicoli. La decisione riguarda esclusivamente il fine settimana specificato, senza altre modifiche o restrizioni permanenti.

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Parcheggio di valle Faul a Viterbo chiuso nel fine settimana del 23 e 24 maggio. È uno dei provvedimenti disposti dalla polizia locale per consentire lo svolgimento della manifestazione “La città a colori”. Domenica, proprio a valle Faul, l'evento dell'associazione Viterbo con amore nell'ambito. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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