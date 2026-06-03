Bagno moderno | come scegliere il lavabo tra design e spazio

Notizia in breve

Un bagno moderno con lavabo sospeso è stato al centro di un dibattito tra progettisti e utenti. La discussione si è concentrata su come ottimizzare gli spazi ridotti e sui materiali più resistenti e facili da pulire. Sono state poste domande sulla scelta del lavabo più adatto, considerando sia l’aspetto estetico che la praticità, e sui modi migliori per sfruttare al massimo un bagno di dimensioni contenute.