Bagno moderno | 4 nuove collezioni Arbi tra rigore e morbidezza

Arbi Arredobagno ha presentato quattro nuove collezioni di bagni moderni, intitolate Fusion, Street ed Essentials. Questi cataloghi introducono nuove soluzioni estetiche e funzionali che puntano a trasformare lo spazio del bagno, rendendolo parte integrante dell’abitazione. Le collezioni combinano elementi di rigore e morbidezza, offrendo diverse interpretazioni dello stile contemporaneo. La presentazione avviene attraverso i nuovi cataloghi, che illustrano le proposte di arredo.

Arbi Arredobagno ridefinisce l’estetica del bagno contemporaneo attraverso il lancio di quattro nuovi cataloghi, Fusion, Street ed Essentials, trasformando l’ambiente funzionale in un elemento architettonico dell’abitazione. L’approccio del brand non si limita a una mera proposta commerciale, ma eleva il bagno a sistema articolato. In questa visione, la luce, i materiali e la composizione dei volumi diventano fondamentali per costruire l’identità della casa. Ogni scelta progettuale, dalla profondità delle superfici al segno distintivo dei mobili, concorre a creare un’esperienza sensoriale. La varietà offerta diventa così uno strumento per adattare linguaggi e atmosfere alle diverse esigenze di chi abita lo spazio, mantenendo un rigore preciso su dettagli e proporzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bagno moderno: 4 nuove collezioni Arbi tra rigore e morbidezza Bee Chic: due giorni tra miele, degustazioni e nuove collezioniIl 14 e 15 marzo lo showroom Il Miele di Gialas apre ufficialmente le porte al pubblico con BEE CHIC – Eventi di Miele, un appuntamento dedicato alla... Calzaturieri in vetrina al Micam: "Nuove collezioni di successo"La Geopolitica sta caratterizzando sotto molti punti di vista l’andamento dei mercati. dai importanza al tuo bagno! #bagno #roma #casa #garanzia