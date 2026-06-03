Azzurri rivoluzione Baldini | modulo 4-3-3 e regole ferree in campo
L’allenatore ha deciso di adottare un modulo 4-3-3, con regole molto rigide in campo. Sono rimasti pochi giocatori della gestione precedente, scelti per il nuovo progetto. A Coverciano ha imposto norme severe sulla disciplina e sull’atteggiamento dei calciatori, che devono rispettare precisi criteri di comportamento. La strategia mira a rafforzare l’organizzazione e la compattezza della squadra. La formazione si sta preparando con un approccio più rigoroso rispetto alle precedenti sessioni di allenamento.
Chi sono i pochi superstiti della gestione Gattuso che giocheranno?. Quali regole ferree ha imposto Baldini ai giocatori a Coverciano?. Come cambierà l'identità della Nazionale con i nuovi talenti multietnici?. Perché l'età media dei convocati è scesa a venti anni?.? In Breve Età media convocati scende a 20 anni e mezzo dopo dimissioni Gravina, Buffon e Gattuso.. Regole Coverciano prevedono stanze doppie, pesate obbligatorie e divieto uso telefonini per gli atleti.. Donnarumma guida gruppo composto da talenti come Ahanor, Ekhator, Fini, Chiarodia, Mane e Koleosho.. Test contro Lussemburgo e Grecia per giovani come Camarda, classe 2008, e Cher Ndour. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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