Silvio Baldini ha annunciato la sua strategia per le amichevoli estive della Nazionale italiana, concentrandosi su una rosa composta principalmente da giovani giocatori. La scelta riguarda le partite contro Grecia e Lussemburgo, programmate per il mese di giugno. La decisione rappresenta un cambiamento rispetto alle convocazioni precedenti, con l’obiettivo di testare le capacità di una nuova generazione di calciatori.

Silvio Baldini ha delineato la strategia per le amichevoli estive dell’Italia, decidendo di puntare tutto su una generazione di giovani talenti per le sfide contro Grecia e Lussemburgo. Il tecnico, che guida la Nazionale in questo periodo di transizione in attesa della nomina del nuovo presidente federale che dovrà scegliere il successore di Ringhio, ha scelto di non schierare i big dopo l’eliminazione dai playoff mondiali contro la Bosnia, preferendo testare il blocco proveniente dall’Under 21. Le due partite in programma, fissate per il 7 giugno contro la Grecia e per il 10 o l’11 giugno contro il Lussemburgo, assumeranno un valore puramente sperimentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Azzurri, Baldini lancia la rivoluzione: tutti i giovani per giugno

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