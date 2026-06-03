auto vola nel torrente il conducente esce da solo e illeso

Un’auto è finita nel torrente a Gubbio, martedì sera. Il conducente è riuscito a uscire da solo e è rimasto illeso. La vettura è rimasta immersa nell’acqua, senza altre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

Gubbio (Perugia), 3 giugno 2026 – Pauroso incidente stradale nella serata di martedì 2 giugno a Gubbio, in località Ghigiano. Il recupero del mezzo (foto Vigili del Fuoco) Intorno alle 20 un fuoristrada è finito nelle acque del torrente Saonda, dalla provincia 240 di Casa Castalda. I vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio hanno recuperato il veicolo grazie all’autogrù arrivata dal comando di Terni e alla squadra fluviale della sede centrale di Perugia. Presenti sul posto i carabinieri e personale della Provincia di Perugia per la messa in sicurezza della strada. E il conducente? Incredibile ma vero, è riuscito a uscire da solo dalla vettura senza riportare danni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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