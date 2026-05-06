Atti persecutori nei confronti della ex compagna arrestato un cittadino albanese

Un uomo di 32 anni di origini albanesi è stato arrestato dalle forze dell'ordine di Arezzo con l’accusa di aver perseguitato la sua ex compagna. L’arresto è stato eseguito dopo che le autorità hanno intercettato il soggetto durante un intervento di routine. La vicenda riguarda un episodio di condotta persecutoria nei confronti della donna, che ha portato all’intervento delle forze di polizia.

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