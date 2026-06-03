Assolto il pastore | il coltello era strumento di lavoro non arma impropria

Notizia in breve

La Seconda Sezione Penale del Tribunale di Avellino ha assolto un giovane pastore di Mercogliano dall’accusa di porto abusivo di arma impropria. La sentenza è stata emessa nei giorni scorsi. Il giudice ha stabilito che il coltello trovato con il pastore era uno strumento di lavoro e non una arma impropria. La decisione si basa sulle caratteristiche dell’oggetto e sul suo utilizzo nel contesto lavorativo.