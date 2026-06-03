Assolto il pastore | il coltello era strumento di lavoro non arma impropria
La Seconda Sezione Penale del Tribunale di Avellino ha assolto un giovane pastore di Mercogliano dall’accusa di porto abusivo di arma impropria. La sentenza è stata emessa nei giorni scorsi. Il giudice ha stabilito che il coltello trovato con il pastore era uno strumento di lavoro e non una arma impropria. La decisione si basa sulle caratteristiche dell’oggetto e sul suo utilizzo nel contesto lavorativo.
Avellino, 3 giugno 2026 – La Seconda Sezione Penale del Tribunale di Avellino ha pronunciato, nei giorni scorsi, una sentenza di assoluzione nei confronti di un giovane pastore di Mercogliano, imputato per porto abusivo di arma impropria. Il procedimento prendeva le mosse dal rinvenimento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie e thread social correlati
Michelangelo, un’arma impropria sul mercatoUn articolo analizza come il nome di un artista famoso venga spesso utilizzato nel marketing di un settore commerciale molto vasto.
Anche un cuscino può essere un’arma impropria per la Cassazione. Ho delle riserveRecentemente, la Cassazione ha esaminato un caso in cui un cuscino è stato considerato come possibile arma impropria.