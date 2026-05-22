Recentemente, la Cassazione ha esaminato un caso in cui un cuscino è stato considerato come possibile arma impropria. La sentenza riguarda un episodio in cui l’oggetto è stato coinvolto in un procedimento legale, portando alla discussione sulla sua natura e utilizzo. La Corte ha espresso riserve sulla classificazione dell’oggetto come arma, evidenziando come anche un elemento apparentemente innocuo possa assumere una valenza diversa in ambito giuridico. La decisione si inserisce in un contesto di analisi sulla qualificazione di oggetti comuni.

Che cosa c’è di più innocuo e inoffensivo di un cuscino? Eppure, secondo una recente sentenza della Cassazione (sez. 52026, n. 3832) in alcuni casi può essere considerato una “arma impropria” che può portare ad una condanna per violenza privata aggravata e lesione personale aggravata. Il fatto è semplice: a Vercelli, un rapinatore aggrediva fisicamente la sua vittima con calci e morsi e, per farla smettere di gridare, le comprimeva con forza un cuscino sulla faccia provocandole lesioni. Considerate le circostanze, il cuscino veniva considerato dal Tribunale una “arma impropria”, con conseguente aggravamento della pena base. Ma, arrivati in Cassazione, l’imputato contestava questa conclusione, sostenendo che per tale qualificazione occorre che vi sia un “oggetto atto ad offendere” e tale non è un cuscino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Anche un cuscino può essere un’arma impropria per la Cassazione. Ho delle riserve

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