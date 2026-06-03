Nella serata di ieri, martedì 2 giugno 2026, su Rai1 80 Anni dal Referendum – I Volti della Repubblica interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Un Nuovo Inizio conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Formidabile Discoring Forever intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Chief of Station – Verità a tutti i costi incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 DiMartedì raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Svalvolati on the road raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 2 Giugno 2026

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Per tutta la settimana i dati #Auditel saranno rilasciati con ritardo. Lunedì 1° giugno alle ore 16; da martedì 2 a domenica 7 giugno entro le ore 12. #AscoltiTv x.com

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