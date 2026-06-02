Nella prima serata di martedì 2 giugno 2026, i dati Auditel mostrano quale programma ha ottenuto il maggior numero di spettatori. Ogni mattina vengono pubblicati i risultati ufficiali, che includono le percentuali di share e il totale degli spettatori presenti davanti alla tv. Questi numeri rappresentano la somma di chi ha seguito i vari programmi trasmessi durante la serata. Non sono stati forniti dettagli sui titoli specifici o sulle percentuali di share.

Ascolti TV 2 Giugno 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di martedì 2 giugno 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Vuoi scoprire la programmazione della prima serata di oggi? Visita la nostra sezione Stasera In TV. Vuoi capire come si calcolano questi numeri? Leggi la nostra guida su come funziona l’Auditel. In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di martedì 2 giugno 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV Martedì 2 Giugno 2026: i dati Auditel della prima serata

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Per tutta la settimana i dati #Auditel saranno rilasciati con ritardo. Lunedì 1° giugno alle ore 16; da martedì 2 a domenica 7 giugno entro le ore 12. #AscoltiTv x.com

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