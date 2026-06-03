Sfida audace tra memoria storica e intrattenimento d’oltreoceano, quella del 2 giugno, che ha visto il ritorno su Canale5 di Megan Montaner, l’indimenticabile Pepa de Il Segreto. I palinsesti si sono movimentati per l’occasione, ma chi è riuscito a conquistare il vostro telecomando? Partiamo dalla prima serata. Su Rai 1 è andato in onda il suggestivo speciale 80 anni dal Referendum – I volti della Repubblica. Un evento emozionante, trasmesso direttamente dalla Piazza del Quirinale alla presenza del Presidente Sergio Mattarella. Mediaset ha risposto su Canale5 con il debutto in prima visione della nuova, intensa serie spagnola Un nuovo inizio, ricca di segreti familiari e passioni d’altri tempi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 2 giugno, I volti della Repubblica contro Un nuovo inizio. Chi ha vinto

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Nemmeno l'ultima doppia puntata ha salvato le sorti della serie tv #iCesaroni, chiusa ieri 1° giugno 2026. Superata persino da una replica di #Ulisse, la fiction di #Canale5 chiude davanti a 2,1mln di spettatori e il 16.3% di share. #AscoltiTV x.com

Ascolti tv di ieri 2 giugno 2026Chi ha vinto agli ascolti tv della prima serata di ieri, martedì 2 giugno 2026, tra lo speciale di Rai 1 80 anni dal Referendum – I volti della Repubblica ... fanpage.it

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