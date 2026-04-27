Altavilla Irpina AV – Maltrattamenti in famiglia | 40enne arrestato dai Carabinieri

A Altavilla Irpina, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni per maltrattamenti in famiglia, intervenendo in tempo reale durante un episodio. L’intervento è avvenuto in seguito a una segnalazione di lite in casa, che ha portato gli agenti a fermare l’uomo sul posto. L’arresto si è reso necessario per le accuse di violenza domestica.

Carabinieri ad Altavilla Irpina: 40enne arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo intervento in flagranza. I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hanno tratto in arresto un 40enne di Altavilla Irpina, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. L’episodio è avvenuto nella mattinata di sabato, nell’ambito di un servizio a largo raggio coordinato dalla Compagnia di Avellino. A seguito di segnalazione al 112, la pattuglia è prontamente intervenuta presso un’abitazione di Altavilla Irpina dove l’uomo, già noto per presunti comportamenti violenti nei confronti della moglie, dopo aver scavalcato il muro di cinta, aveva tentato di introdursi nella casa ove la stessa risiede.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Altavilla Irpina (AV) – Maltrattamenti in famiglia: 40enne arrestato dai Carabinieri Notizie correlate Montoro (AV) – Maltrattamenti in famiglia: 36enne arrestato dai CarabinieriArresto a Montoro: uomo fermato per maltrattamenti in famiglia, posto in carcere dopo aggressione alla compagna I Carabinieri della Stazione di... Avellino – Maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate: 40enne arrestato dai CarabinieriL’uomo, già gravato da precedenti, dovrà scontare due anni e otto mesi di carcere per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate I...