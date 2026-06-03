Arisa il cuore lucano oltre il successo | concerto benefico per le terapie di una ragazza di Potenza

Arisa ha tenuto un concerto benefico in Basilicata per raccogliere fondi destinati alle terapie di una ragazza di Potenza. L’evento ha combinato musica e solidarietà, coinvolgendo il pubblico locale. La cantante ha espresso il suo sostegno attraverso la partecipazione e l’impegno, mettendo in risalto il legame con le radici lucane. L’incasso dell’evento sarà destinato alle cure mediche della giovane.

Non solo musica, ma anche impegno civile e profondo attaccamento alle proprie radici. Arisa ha ricevuto al Teatro Stabile di Potenza l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, uno dei più importanti riconoscimenti conferiti dallo Stato a cittadini che si sono distinti per meriti professionali, culturali, sociali o umanitari. La cerimonia si è svolta alla presenza del prefetto Michele Campanaro e ha rappresentato un momento particolarmente significativo per l’artista, che non ha mai nascosto il forte legame con la Basilicata e con il territorio che l’ha vista crescere. Cresciuta a Pignola, alle porte del capoluogo lucano, Arisa ha costruito nel tempo un rapporto autentico con la sua comunità d’origine, diventandone una delle ambasciatrici più apprezzate nel panorama musicale nazionale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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