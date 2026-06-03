Una sponda del Lambretto in apparente stato di degrado, il timore per la stabilità dell’ argine e una controversia aperta sulle competenze manutentive. È la vicenda sollevata da Santino Massaro, architetto residente in via Lecco 1, che per conto del condominio – lo stabile ospita anche gli uffici di Intesa Sanpaolo al piano terra – denuncia da tempo le condizioni di un tratto del canale artificiale che attraversa il centro. Il Lambretto, derivazione del fiume Lambro realizzata nel XIV secolo per volontà dei Visconti come fossato difensivo delle mura di Monza, scorre dal Parco fino alla zona della stazione. Proprio la manutenzione delle sue sponde è al centro delle contestazioni avanzate dal residente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Argini fragili nel cuore di Monza: "Sponde del Lambretto a rischio"

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