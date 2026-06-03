Sabato alle 21 nell’hangar del 4° Stormo di Grosseto, per il festival ’La voce di ogni strumento’, va in scena ’ La sciantosa in concerto ’ con Serena Autieri e l’ Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” diretta dal maestro Enzo Campagnoli. Un tributo raffinato e coinvolgente alla leggendaria Elvira Donnarumma, detta "‘a capinera napulitana", regina indiscussa dei café chantant d’inizio ’900, anticonformista e antidiva. Non solo un concerto, ma una vera e propria operazione culturale attraverso i brani più conosciuti e coinvolgenti, da ‘A tazz’ e cafè’ e ’Comme facette mammeta’, a classici passionali immortali come ’I’ te vurria vasà’ e ’Reginella’, fino a perle nascoste come ’Suonne sunnate’, Io ‘na chitarra e ‘a luna e ’Canzone a Chiarastella’, oggi ascoltabili solo con il vecchio grammofono a tromba. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Appuntamento ’La sciantosa in concerto’

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