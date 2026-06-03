' AperiLeo' a Piazza Scammacca
Notizia in breve
Sabato 6 giugno si terrà l’evento AperiLeo a Piazza Scammacca, organizzato dal Leo Club Catania Est. La serata prevede cocktail, cibo, musica con dj e occasioni di networking. L’evento si svolge in una location nel centro di Catania e ha uno scopo solidale.
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Una serata per incontrarsi, brindare e fare la differenza. Sabato 6 giugno torna Aperi Leo, l’aperitivo solidale firmato Leo Club Catania Est: cocktail, food, dj set e networking in una location d’eccezione, nel cuore di Catania. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Lions Clubs. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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