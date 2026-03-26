A Piazza Scammacca torna il Vintage Market, evento che si svolge nella piazza da marzo 2022. L’evento si concentra su abbigliamento second hand, marchi di lusso e creazioni sartoriali personalizzate. Nel corso degli anni ha attirato centinaia di visitatori e numerosi espositori, consolidandosi come appuntamento fisso in primavera.

L'aria di primavera porta di nuovo a Piazza uno degli appuntamenti più amati: il Vintage market. Un evento e appuntamento fisso all'insegna di abbigliamento second hand, luxury brand e customizzazione sartoriale nato nel 2022 che conta ormai centinaia di visitatori e decide di espositori. Quel che ti aspetta è un viaggio nostalgico nel passato con tanti capi d'abbigliamento, e uno nel presente con i piatti in menu dei 5 format a base di carne, pesce, pizza, panini e chicche della tradizione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - 'Vintage Market' a Piazza Scammacca

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