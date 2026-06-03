AP Commerciale Srl | il nuovo Contratto Integrativo punta su welfare parità e conciliazione

Le rappresentanze sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL hanno firmato un nuovo Contratto Integrativo Aziendale con AP Commerciale S.r.l. Il documento include misure su welfare, parità e conciliazione tra vita lavorativa e privata. La firma rappresenta un aggiornamento rispetto alle condizioni contrattuali precedenti.

Un passo avanti significativo nelle relazioni industriali. Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL hanno sottoscritto un nuovo Contratto Integrativo Aziendale con AP Commerciale S.r.l., frutto di un percorso di confronto serrato e costruttivo. L'intesa segna un traguardo importante per la qualità dell'occupazione e il rafforzamento dei diritti dei lavoratori. L'impegno sul fronte del welfare aziendale è particolarmente incisivo: l’intesa prevede incentivi alla natalità, rimborsi per le spese di parto fino a 1.750 euro e coperture per analisi preparto. A questo si aggiungono le tutele per il rientro dalla maternità e un potenziamento della protezione sociale: in caso di gravi patologie o infortuni, la conservazione del posto di lavoro è estesa a 24 mesi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - AP Commerciale S.r.l.: il nuovo Contratto Integrativo punta su welfare, parità e conciliazione

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