AP Commerciale Srl | il nuovo Contratto Integrativo punta su welfare parità e conciliazione

Da teleclubitalia.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le rappresentanze sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL hanno firmato un nuovo Contratto Integrativo Aziendale con AP Commerciale S.r.l. Il documento include misure su welfare, parità e conciliazione tra vita lavorativa e privata. La firma rappresenta un aggiornamento rispetto alle condizioni contrattuali precedenti.

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Un passo avanti significativo nelle relazioni industriali. Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL hanno sottoscritto un nuovo Contratto Integrativo Aziendale con AP Commerciale S.r.l., frutto di un percorso di confronto serrato e costruttivo. L'intesa segna un traguardo importante per la qualità dell'occupazione e il rafforzamento dei diritti dei lavoratori. L'impegno sul fronte del welfare aziendale è particolarmente incisivo: l’intesa prevede incentivi alla natalità, rimborsi per le spese di parto fino a 1.750 euro e coperture per analisi preparto. A questo si aggiungono le tutele per il rientro dalla maternità e un potenziamento della protezione sociale: in caso di gravi patologie o infortuni, la conservazione del posto di lavoro è estesa a 24 mesi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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