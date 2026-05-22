Ceramica Sant’Agostino Nuovo contratto integrativo aziendale

Da ilrestodelcarlino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quattro incontri, si è concluso con un accordo positivo il confronto tra la direzione di Ceramica Sant’Agostino e i rappresentanti sindacali. Il percorso negoziale si è svolto in modo rapido e senza intoppi, portando alla firma di un nuovo contratto integrativo aziendale. La trattativa ha coinvolto le parti in modo diretto e concreto, senza prolungamenti o complicazioni ulteriori. La conclusione dell’accordo segna un passo importante nella gestione delle relazioni lavorative all’interno dell’azienda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Si è concluso positivamente, dopo un percorso negoziale particolarmente snello e costruttivo svoltosi in soli quattro incontri, il confronto tra la direzione aziendale di Ceramica Sant’Agostino e la delegazione sindacale". Lo comunica la Femca Cisl, che aggiunge: "L’intesa, raggiunta in una logica di piena e attiva collaborazione, testimonia la condivisione di un sistema di relazioni industriali solido e partecipativo, orientato a supportare il percorso di sviluppo dell’azienda, pur in un contesto macroeconomico complesso per l’intero comparto ceramico e l’impegno delle lavoratrici e lavoratori. Sotto il profilo economico e del benessere... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ceramica sant8217agostino nuovo contratto integrativo aziendale
© Ilrestodelcarlino.it - Ceramica Sant’Agostino. Nuovo contratto integrativo aziendale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Mangiatorella e rappresentanze sindacali, sottoscritto contratto integrativo aziendale“Valorizzare le relazioni sindacali quale elemento indispensabile e strategico per migliorare la qualità dell’intero processo produttivo e, quindi,...

Sottoscritto l'accordo per il contratto integrativo aziendale della Fater: le novitàFater ha firmato l'accordo per il contratto integrativo aziendale assieme alle sigle sindacali in rappresentanza dei lavoratori con validità fino al...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web