Ceramica Sant’Agostino Nuovo contratto integrativo aziendale

Dopo quattro incontri, si è concluso con un accordo positivo il confronto tra la direzione di Ceramica Sant’Agostino e i rappresentanti sindacali. Il percorso negoziale si è svolto in modo rapido e senza intoppi, portando alla firma di un nuovo contratto integrativo aziendale. La trattativa ha coinvolto le parti in modo diretto e concreto, senza prolungamenti o complicazioni ulteriori. La conclusione dell’accordo segna un passo importante nella gestione delle relazioni lavorative all’interno dell’azienda.

"Si è concluso positivamente, dopo un percorso negoziale particolarmente snello e costruttivo svoltosi in soli quattro incontri, il confronto tra la direzione aziendale di Ceramica Sant’Agostino e la delegazione sindacale". Lo comunica la Femca Cisl, che aggiunge: "L’intesa, raggiunta in una logica di piena e attiva collaborazione, testimonia la condivisione di un sistema di relazioni industriali solido e partecipativo, orientato a supportare il percorso di sviluppo dell’azienda, pur in un contesto macroeconomico complesso per l’intero comparto ceramico e l’impegno delle lavoratrici e lavoratori. Sotto il profilo economico e del benessere... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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