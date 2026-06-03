Un rappresentante di UniCredit ha dichiarato che aumentare l’accesso e la diffusione della cultura contribuisce a rafforzare le fondamenta del futuro. L’intervista, pubblicata oggi, si concentra sull’importanza di rendere la cultura più aperta e fruibile per tutti. Non sono stati forniti dettagli su iniziative specifiche o progetti futuri. La dichiarazione sottolinea il ruolo della cultura come elemento chiave per lo sviluppo sostenibile e la crescita sociale.

Annalisa Areni, Head of Client Strategies UniCredit Italy, è stata intervistata da Il Giornale d'Italia in occasione della presentazione alla stampa del Concerto per Milano, tenutasi alla Terrazza Martini. Nell'intervista ha raccontato del sostegno alle Prove Aperte e dell'UniCredit Award. Ormai da diversi anni c'è questa collaborazione con la Scala, ci può raccontare com'è nata? Con la Filarmonica della Scala siamo sponsor dal 2013 e quindi siamo parte attiva anche nel Concerto per Milano. Per noi la cultura è uno strumento di educazione: più si riesce a diffonderla e a renderla accessibile, più si costruiscono le basi per il futuro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Annalisa Areni (UniCredit): "Più la cultura è accessibile e viene diffusa, più si costruiscono le basi per il futuro"

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