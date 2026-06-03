Anfiteatro Naturalis | la rassegna termina tra teatro natura e comunità

Notizia in breve

La rassegna culturale “Anfiteatro Naturalis” si è conclusa nel fine settimana con quattro eventi gratuiti a Chiusi della Verna. Le iniziative si sono svolte tra teatro, natura e comunità, e hanno segnato la fine dell’appuntamento che ha coinvolto il pubblico in diverse attività. La manifestazione ha previsto spettacoli e incontri pensati per valorizzare il territorio e la cultura locale. La conclusione è avvenuta tra il 6 e il 7 giugno.