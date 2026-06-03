Ancona ospita il gota dei venditori a Portonovo arriva il Sales summit 2026
Domani, giovedì 4 giugno, Portonovo ospiterà il Sales summit 2026, un evento dedicato al sales management. L’iniziativa è organizzata dalla Cdo Sales community lab, nata dalla Compagnia delle Opere. L’appuntamento riunirà i principali esperti italiani nel settore, portando a Ancona il gotha dei venditori. L’evento si concentrerà sulla condivisione di esperienze, conoscenze e competenze nel campo delle vendite.
ANCONA – Domani, giovedì 4 giugno, Portonovo ospiterà il Sales summit 2026, l’evento di riferimento in Italia dedicato al sales management organizzato da Cdo Sales community lab, la community, per l’appunto, nata dalla Compagnia delle opere per condividere esperienze, conoscenze e competenze in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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