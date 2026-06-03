Anche lui Isola dei Famosi 2026 un altro volto ‘particolare’ tra i concorrenti

Notizia in breve

Per l'edizione 2026 de L’Isola dei Famosi si parla di un nuovo concorrente con un passato particolare. La produzione sta definendo il cast, che dovrebbe essere composto da personaggi noti e meno noti. Le riprese sono previste nelle Filippine, con il debutto atteso nel corso dell'anno. Le indiscrezioni sui partecipanti aumentano di settimana in settimana, ma ancora non ci sono conferme ufficiali sui nomi.