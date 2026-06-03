AMMI Manfredonia | un computer portatile all’associazione Manfredonia Autismo e farmaci per i soldati feriti dell’Ucraina

Da ilsipontino.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’associazione Manfredonia Autismo ha ricevuto un computer portatile dall’AMMI di Manfredonia. Contestualmente, sono stati inviati farmaci destinati ai soldati feriti in Ucraina. La consegna si è svolta recentemente, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui destinatari specifici.

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La presidente Michela D’Errico, sostenuta dal Direttivo e da tutte le socie ammine, nei mesi scorsiha allacciato rapporti con Manfredonia Autismo, un’associazione costituita da genitori e volontariper offrire supporto alle famiglie, costruire una rete e promuovere la cultura dell’inclusione.Alla piccola cerimonia organizzata per la consegna del dispositivo ha partecipato la presidentedell’Aps Manfredonia Autismo, Rosanna Olivieri, accompagnata da alcuni utenti e volontari. Undono che hanno enormemente gradito e considerato utilissimo in quanto l’associazione sta peraprire una sede che necessita di arredi e strumentazione elettronica. Nel... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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