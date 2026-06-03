Massimo Ambrosini ha ricordato un episodio in cui Jaap Stam inserì Rino Gattuso nella cesta delle maglie sporche durante il periodo al Milan. L'aneddoto riguarda un episodio di vita quotidiana tra i giocatori della squadra. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul contesto o sulla data dell'evento.

Massimo Ambrosini ha raccontato un aneddoto divertente su Jaap Stamp e Rino Gattuso ai tempi del Milan. Ecco il video. Nella terza puntata di “Caro Amico”, il primo podcast di Benji & Fede che vede i due artisti interfacciarsi con un ospite speciale e il suo migliore amico, Massimo Ambrosini ha raccontato un aneddoto divertente su Jaap Stamp e Rino Gattuso ai tempi del Milan. Ecco il video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ambrosini racconta: “Stam infilò Gattuso nella cesta delle maglie sporche”

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“Lo ha preso e buttato nel cesto”: l’esilarante aneddoto di Ambrosini su Gattuso e StamMassimo Ambrosini ha raccontato un episodio accaduto in spogliatoio, coinvolgendo Rino Gattuso e Jaap Stam.