almanacco del 03 06 2026

almanacco del giorno giovedì 28 maggio Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Emilio Martiri di Sardegna San Germano vescovo di Parigi vissuto nel sesto secolo noto per la sua grande generosità verso i poveri e prigionieri auguri a tutti coloro che portano questi nomi andiamo a fare un salto indietro nel tempo con le grandi date della storia nel 1961 nasce Amnesty International tutto comincia a oggi quando l'avvocato britannico Peter benenson Pubblica sul giornale del Tower l'articolo i prigionieri dimenticati nasce così l'organizzazione che da oltre 60 anni si batte in tutto il mondo per la difesa dei diritti... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Almanacco 03 Aprile 2026

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