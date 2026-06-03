Il Comune ha deciso di chiudere i parchi pubblici e sospendere le attività dello Sportdays a causa dell’allerta meteo gialla emessa dalla Regione Campania. La decisione riguarda tutte le aree verdi e le manifestazioni sportive programmate per la giornata. La misura è stata adottata per motivi di sicurezza e rimarrà in vigore fino a nuovo avviso. Nessun evento è stato cancellato, ma si invita alla massima prudenza.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’allerta meteo gialla diramata dalla Regione Campania per la giornata odierna spinge il Il provvedimento trae origine dall’avviso regionale di allerta meteo n. 362026 del 2 giugno, che ha previsto il livello di allerta giallo per la zona 3 nella giornata di mercoledì 3 giugno. In via precauzionale, il parco Manganelli resterà chiuso per l’intera giornata, mentre gli altri parchi pubblici e il campo Polisportivo C ONI osserveranno la chiusura a partire dalle ore 14:00. per questo anche le attività dello Sportdays previste nello spazio di via Tagliamento, si fermano. Il Comune invita inoltre i cittadini a prestare particolare attenzione alle aree verdi e alle strade alberate, raccomandando di evitare di sostare o parcheggiare le autovetture nelle immediate vicinanze degli alberi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Allerta meteo, il Comune chiude i parchi e si ferma anche lo Sportdays

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1° Aprile 2026- Allerta vento forte: Terni chiude parchi, cimiteri e aree verdi.

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