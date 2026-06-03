Tra le coste della Campania e del Lazio sono state trovate carcasse di berte, un tipo di uccello marino, in modo regolare negli ultimi dieci anni. Le carcasse sono state rinvenute lungo le spiagge e nelle acque della zona. Le autorità stanno analizzando quali sostanze inquinanti possano essere presenti nel loro organismo e se queste siano entrate nella catena alimentare. Non ci sono ancora risultati definitivi sugli agenti causali.

Perché queste carcasse appaiono regolarmente sulle coste da oltre dieci anni?. Quali sostanze inquinanti stanno entrando nella catena alimentare delle berte?. Come influisce la pesca professionale sulla sopravvivenza di questi uccelli?. Cosa indicano questi ritrovamenti sulla salute del nostro Mar Tirreno?.? In Breve Fenomeno ricorrente da oltre dieci anni tra Campania e Lazio. Possibili cause: meteo avverso, scarsità cibo, pesca e inquinamento da plastica. Rosario Balestrieri invita cittadini e pescatori a segnalare ogni carcassa trovata. Le berte minori fungono da sentinella biologica per l'intero ecosistema del Mediterraneo. Moria di berte minori tra Campania e Lazio: segnalati numerosi esemplari morti sulle coste del Tirreno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Lazio.

© Ameve.eu - Allarme Tirreno: ritrovate carcasse di berte tra Campania e Lazio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ritrovate oltre 50 carcasse di cani in cimitero abusivo: indagato un cacciatoreNella zona sono state trovate più di 50 carcasse di cani, tutte rinvenute in un cimitero abusivo che si trova su un terreno abbandonato.

San Sperato: carcasse tossiche e allarme salute tra i residentiA San Sperato, due automobili sono state distrutte da un incendio e ora si trovano abbandonate sul posto.