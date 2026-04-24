A San Sperato, due automobili sono state distrutte da un incendio e ora si trovano abbandonate sul posto. Le carcasse sono in stato di decomposizione e durante le piogge i residui tossici si stanno disperdendo nel terreno della zona collinare di Reggio Calabria. La presenza di queste carcasse ha sollevato preoccupazioni tra i residenti riguardo alla possibile contaminazione ambientale e alla salute pubblica nella zona.

? Cosa sapere Due carcasse di auto distrutte da un incendio giacciono abbandonate a San Sperato.. Residui tossici e piogge disperdono contaminanti nel terreno della zona collinare di Reggio Calabria.. Due veicoli distrutti dal fuoco giacciono abbandonati da mesi nell’area di San Sperato, a ridosso della parrocchia, scatenando una segnalazione di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente tra i residenti della zona collinare di Reggio Calabria. La questione è stata portata all’attenzione dell’opinione pubblica da un gruppo di abitanti che vive il quotidiano del quartiere e osserva con crescente preoccupazione il degrado che avanza. Le carcasse degli automezzi, rimaste esposte agli elementi dopo l’incendio, stanno diventando una fonte costante di odori sgradevoli e persistenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Sperato: carcasse tossiche e allarme salute tra i residenti

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