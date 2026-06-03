Allarme in una ditta a Cuorgné | lavoratore si sente male e cade a terra trasportato in ospedale
Un lavoratore di 37 anni si è sentito male e è caduto a terra in una fabbrica di Cuorgné questa mattina. È stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cto di Torino. L’incidente è avvenuto nella località Cascina Dallò. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute del lavoratore. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno indagando sull’accaduto.
Un operaio di 37 anni è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cto di Torino a seguito di un malore accusato nella mattinata di oggi, mercoledì 3 giugno 2026, mentre si trovava all'interno di una fabbrica in località Cascina Dallò a Cuorgné. L'uomo si è accasciato a terra a causa e, nella. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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