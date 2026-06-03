Allarme a Mosca il Ministero del Tesoro avverte Putin | I soldi per la guerra in Ucraina stanno finendo

Il Ministero del Tesoro russo ha avvertito il governo che le risorse finanziarie destinate al conflitto in Ucraina sono in diminuzione. La situazione potrebbe portare a una riduzione dei fondi disponibili per le operazioni militari. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle quantità di denaro ancora disponibili. La notifica indica una possibile limitazione delle capacità di spesa militare nel prossimo futuro. La questione riguarda i bilanci statali e la sostenibilità delle spese di guerra.

La macchina bellica russa rischia di incepparsi non sul campo di battaglia, ma sotto il peso dei propri bilanci. Alti funzionari del Ministero del Tesoro e della Banca centrale russa hanno lanciato un severo e duro avvertimento al Presidente Vladimir Putin: l'attuale spesa per l'invasione dell'Ucraina ha intrapreso una traiettoria finanziariamente insostenibile. Secondo quanto rivelato da Bloomberg, i tecnici dell'economia russa hanno comunicato al Cremlino che i monumentali investimenti destinati alla difesa rischiano di far impennare pericolosamente il deficit di bilancio dello Stato, proponendo come unica soluzione un drastico piano di tagli alle spese militari. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Allarme a Mosca, il Ministero del Tesoro avverte Putin: «I soldi per la guerra stanno finendo»

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