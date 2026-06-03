Al San Gaetano la mostra sull' evoluzione del tatuaggio Beyond The Marks Ancient Rituals Modern Voices
Dal 5 al 21 giugno 2026 il Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova ospita la mostra Beyond The Marks. Ancient Rituals. Modern Voices, dedicata all’evoluzione del tatuaggio contemporaneo come linguaggio artistico, identitario e sociale.L’esposizione propone un percorso visivo e concettuale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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