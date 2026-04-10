Mostra Nel silenzio la memoria al San Gaetano
Al San Gaetano è stata aperta la mostra “Nel silenzio, la memoria”, promossa dall’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova. L’esposizione raccoglie i lavori prodotti dagli studenti delle scuole superiori della città, realizzati in occasione del Viaggio della Memoria 2026. La mostra è curata dal professore Andrea Sarno, docente dell’IIS, che ha coordinato le attività di approfondimento e creazione artistica.
L’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova presenta la mostra “Dal silenzio, la memoria”, che espone i lavori realizzati dalle scuole superiori di Padova come restituzione dell’esperienza del Viaggio della Memoria 2026, con il coordinamento del professore Andrea Sarno, docente dell’IIS. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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