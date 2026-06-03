Al Centro commerciale Gotico arriva Kid’s point

Notizia in breve

Dal 7 giugno, all’interno del Centro Commerciale Gotico apre “Kid’s Point”, un nuovo baby parking pensato per le famiglie. L’area dedicata sarà situata nella galleria commerciale, offrendo uno spazio dedicato ai bambini. La struttura sarà accessibile durante gli orari di apertura del centro. L’obiettivo è fornire un servizio aggiuntivo per chi visita il centro commerciale con figli piccoli. Non sono stati comunicati dettagli su orari specifici o capacità della struttura.