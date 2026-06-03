Al Centro commerciale Gotico arriva Kid’s point

Da ilpiacenza.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 7 giugno, all’interno del Centro Commerciale Gotico apre “Kid’s Point”, un nuovo baby parking pensato per le famiglie. L’area dedicata sarà situata nella galleria commerciale, offrendo uno spazio dedicato ai bambini. La struttura sarà accessibile durante gli orari di apertura del centro. L’obiettivo è fornire un servizio aggiuntivo per chi visita il centro commerciale con figli piccoli. Non sono stati comunicati dettagli su orari specifici o capacità della struttura.

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Il Centro Commerciale Gotico amplia i propri servizi dedicati alle famiglie con l’arrivo di “Kid’s Point”, il nuovo progetto di baby parking che prenderà il via dal 7 giugno all’interno della galleria commerciale.L’iniziativa, gestita da L’isola che non c’è, nasce con l’obiettivo di offrire alle. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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