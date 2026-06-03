Aitana Bruna Canalis e Marcuzzi | che curve!

Da liberoquotidiano.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Troppo da ridere. Durante una serata  nella casita (sarebbe il retropalco) di Bad Bunny al concerto di Madrid tutti che lo guardano con Ester Esposito e nessuno si accorge di Chiara Ferragni dietro che si agita come una pazza. C’erano anche Ana de Armas, María León, e la miliardaria Marta Ortega (“Lady Zara”).  L’intenzione di coniugare arte e ospitalità turistica l'Hotel Acapulco - Forte dei Marmi la coltiva già dai primi anni ’90, quando negli spazi della struttura è stata organizzata una mostra di Mail Art sul tema “Fun in Acapulco”, con opere di oltre cento autori internazionali e relativo catalogo. Nelle ultime quattro stagioni, da. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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