Agroecologia al centro | open day al Centro Avanzi di Pisa dedicato all’agricoltura sostenibile

Notizia in breve

Durante l’open day al Centro Avanzi di Pisa sono state illustrate pratiche agroecologiche e sperimentazioni in campo legate all’agricoltura sostenibile. Sono stati presentati metodi di coltivazione rispettosi dell’ambiente e tecniche innovative applicate nelle aziende agricole locali. La giornata ha visto la partecipazione di operatori del settore, studenti e cittadini interessati alle pratiche di agricoltura sostenibile. Sono state organizzate dimostrazioni pratiche e incontri con esperti del settore.