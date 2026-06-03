Agroecologia al centro | open day al Centro Avanzi di Pisa dedicato all’agricoltura sostenibile

Da pisatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’open day al Centro Avanzi di Pisa sono state illustrate pratiche agroecologiche e sperimentazioni in campo legate all’agricoltura sostenibile. Sono stati presentati metodi di coltivazione rispettosi dell’ambiente e tecniche innovative applicate nelle aziende agricole locali. La giornata ha visto la partecipazione di operatori del settore, studenti e cittadini interessati alle pratiche di agricoltura sostenibile. Sono state organizzate dimostrazioni pratiche e incontri con esperti del settore.

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Una giornata per conoscere da vicino le pratiche agroecologiche e le sperimentazioni in campo dedicate all’agricoltura sostenibile. Il gruppo diAgroecologia dell’Istituto di Scienze delle Piante della Scuola Superiore Sant’Anna, il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali e il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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