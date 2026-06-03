Adriana Volpe ha festeggiato i suoi 53 anni il 31 maggio 2026 con una festa di lusso, ma alcuni partecipanti non si sono presentati. La cantante e showgirl ha sfoggiato un abito elegante, circondata da amici e colleghi, mentre alcuni invitati non sono arrivati. La celebrazione si è svolta in un locale esclusivo, con cibo raffinato e decorazioni di lusso. La festeggiata ha condiviso alcuni scatti sui social.

Quando il tempo sembra essersi fermato. Adriana Volpe ha spento 53 candeline il 31 maggio 2026, ma guardandola nessuno lo direbbe. La conduttrice, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip 8 condotto da Ilary Blasi e conclusosi poche settimane fa, ha deciso di festeggiare il suo compleanno in grande stile nella Capitale. Eppure, qualcosa non ha convinto del tutto chi ha seguito con attenzione la serata attraverso i social: dove sono finiti i compagni di avventura del reality? La domanda è legittima e ha scatenato non pochi commenti. Dei quindici concorrenti con cui ha condiviso l’esperienza televisiva più intensa degli ultimi mesi, solo tre si sono presentati alla festa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Adriana Volpe, compleanno amaro? Festa di lusso per i 53 anni, ma alcuni gieffini non si presentano

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