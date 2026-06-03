Lamporecchio, 3 giugno 2026 – Stamattina, 3 giugno, all’età di 88 anni a seguito di una malattia, è morto Osvaldo Rinati, noto e importante imprenditore della provincia di Pistoia. Era presidente e amministratore delegato della Rinati srl, azienda di Lamporecchio, che con il suo marchio ha raggiunto livelli di notorietà nazionale grazie alla produzione dei brigidini e dei torroni. La ditta Rinati originariamente è stata fondata nei primi anni del Novecento da suo padre Fortunato. Fu uno dei primi brigidinai di Lamporecchio che con un furgone girava le fiere della Toscana per vendere il famoso dolce. Chi era Osvaldo Rinati. Osvaldo Rinati è stato un uomo dotato di grande capacità imprenditoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Osvaldo Rinati: con i suoi brigidini ha reso celebre Lamporecchio. Aveva 88 anni

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