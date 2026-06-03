Addio a don Mario Damaggio il prof aveva 100 anni

Nelle prime ore di martedì 2 giugno, è morto don Mario Damaggio, decano della chiesa trentina, pochi giorni dopo aver compiuto 100 anni. La notizia si è diffusa nel mondo religioso, dove era conosciuto come un figura di lunga data. Damaggio aveva festeggiato il suo centesimo compleanno il 15 maggio, pochi giorni prima della scomparsa.

Lutto nel mondo della chiesa trentina che, nelle scorse ore, ha perso uno dei suoi più longevi decani: si è spento nelle prime ore di martedì 2 giugno don Mario Damaggio, aveva compiuto 100 anni poche settimane fa, il 15 maggio.Chi eraOriginario di Sorni di Lavis, venne ordinato presbitero a. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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