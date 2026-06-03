Acea vola | utile a 481 milioni e arriva il nuovo consiglio

Notizia in breve

Acea ha annunciato un utile netto di 481 milioni di euro nel suo ultimo bilancio. La società ha anche comunicato la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda i dividendi, si sa che ogni azionista riceverà una quota proporzionale, ma non sono stati forniti dettagli specifici sull'importo. La data di pagamento del dividendo sul conto corrente non è ancora stata comunicata ufficialmente.