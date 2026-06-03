Acea vola | utile a 481 milioni e arriva il nuovo consiglio
Acea ha annunciato un utile netto di 481 milioni di euro nel suo ultimo bilancio. La società ha anche comunicato la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda i dividendi, si sa che ogni azionista riceverà una quota proporzionale, ma non sono stati forniti dettagli specifici sull'importo. La data di pagamento del dividendo sul conto corrente non è ancora stata comunicata ufficialmente.
Quanto riceverà concretamente ogni singolo azionista con la prossima cedola?. Quando avverrà l'effettivo pagamento del dividendo sul conto corrente?. Chi guiderà il nuovo consiglio di amministrazione fino al 2028?. Come influenzerà il nuovo assetto societario la gestione degli investimenti?.? In Breve EBITDA pro-forma a 1,4 miliardi di euro con crescita del 7% rispetto al 2024. Dividendo di 1,20 euro per azione con stacco cedola il 22 giugno 2026. Investimenti lordi pari a 1.531 milioni di euro, incremento del 6% rispetto al 2024. Rapporto PFNEBITDA migliorato a 3,28x rispetto al 3,34x registrato a fine 2024.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Acea vola nel primo trimestre: utile a 111 milioni e nuovi investimentiNel primo trimestre, la società ha registrato un utile di 111 milioni di euro, segnando un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno...
Acea, i risultati del primo trimestre 2026: utile netto a 111 milioniNel primo trimestre del 2026, la società ha registrato un utile netto di 111 milioni di euro.
Acea, utile netto 9 mesi a 415 milioni (+46%), alza la guidanceAcea archivia i primi nove mesi dell’anno con numeri in crescita e una revisione al rialzo delle proprie ambizioni. L’utile netto consolidato si attesta a 415,2 milioni di euro, in aumento del 46% su ... huffingtonpost.it
Acea chiude i nove mesi 2025 con l’utile a 415 milioni (+46%) e alza la guidance sull’ebitdaAcea registra un utile netto di 415,2 milioni nei primi nove mesi del 2025, incremento del 46%. Ricavi pro-forma a 2,2 miliardi (+7%), spinti dalla crescita tariffaria e dalle attività regolate. Acea ... milanofinanza.it