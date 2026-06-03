Abusive e hollywoodiane processo per le ville dei sinti a Nichelino | chieste due condanne

Da torinotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel procedimento giudiziario relativo alle ville dei sinti a Nichelino, sono state chieste due condanne. Uno degli imputati, proprietario di una villa abusiva di cinque stanze, ha continuato a occupare l’immobile anche dopo il sequestro effettuato dai carabinieri. La zona comprende più di venti abitazioni costruite senza permesso, caratterizzate da uno stile definito “hollywoodiano”. La vicenda riguarda anche altre persone coinvolte nel procedimento.

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Alla sua villa abusiva con cinque stanze, in mezzo a oltre venti altre abitazioni “hollywoodiane” fabbricate senza alcuna autorizzazione, non ha voluto rinunciare neanche quando i carabinieri l’hanno sequestrata. Al suo interno, secondo l’accusa, custodiva cinque lavatrici rubate. Per questo oggi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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