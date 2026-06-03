Abusi nel carcere di Opera trasferito uno dei detenuti che ha denunciato | Era in pericolo subiva intimidazioni

Uno dei detenuti che aveva presentato denunce riguardo a presunte violenze nel carcere di Opera è stato trasferito in un’altra struttura. La decisione è stata presa dopo che il detenuto aveva riferito di aver ricevuto intimidazioni, ritenute legate alle sue dichiarazioni. La Procura ha avviato verifiche sulle circostanze del trasferimento e sulle condizioni di sicurezza del detenuto. Nessuna altra informazione è stata resa nota sulle motivazioni ufficiali del trasferimento o sulle eventuali misure di tutela adottate.

Trasferito uno dei detenuti firmatari delle denunce sulle presunte violenze nel carcere di Opera dopo aver subito intimidazioni. "Gravissimo, chi denuncia ha diritto alla protezione", ha commentato a Fanpage.it l'associazione Quei Bravi Ragazzi Family. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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