Il 4 giugno si svolge al Seraphicum a Roma il convegno “Abitare il sapere”. L’evento si concentra sulla riflessione sugli spazi di formazione e comunità, analizzando le trasformazioni sociali in atto. Si discuterà di come i luoghi di apprendimento cambiano e si adattano alle nuove esigenze della società. L’incontro coinvolge esperti e studiosi che approfondiscono il rapporto tra spazio, sapere e convivenza.

Riflettere sul significato dell’abitare oggi, tra formazione, comunità e trasformazioni sociali: è questo il filo conduttore del convegno “Abitare il sapere”, in programma il 4 giugno presso l’Auditorium del Seraphicum a Roma. Ad aprire i lavori sarà il Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, Padre Carlos Trovarelli. A seguire interverrà l’onorevole Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, offrendo un contributo istituzionale sui temi al centro dell’incontro. È inoltre prevista la partecipazione dell’europarlamentare S ilvia Costa, che porterà una riflessione sul ruolo delle politiche europee nei processi educativi e sociali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Abitare il sapere”: al Seraphicum il convegno che ripensa gli spazi della formazione e della comunità

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