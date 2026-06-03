A Vieste i campioni d' oro dello sport per il King & Queen Beach Volley 2026

Notizia in breve

A Vieste si terrà il King & Queen Beach Volley Serie A il 27 e 28 giugno. L’evento vedrà la partecipazione di campioni d’oro dello sport e si svolgerà sulle spiagge della località, coinvolgendo atleti di alto livello. La manifestazione è prevista come uno degli appuntamenti principali dell’estate e mira a combinare competizione sportiva e promozione del territorio.