A Vieste i campioni d' oro dello sport per il King & Queen Beach Volley 2026
A Vieste si terrà il King & Queen Beach Volley Serie A il 27 e 28 giugno. L’evento vedrà la partecipazione di campioni d’oro dello sport e si svolgerà sulle spiagge della località, coinvolgendo atleti di alto livello. La manifestazione è prevista come uno degli appuntamenti principali dell’estate e mira a combinare competizione sportiva e promozione del territorio.
Le splendide spiagge di Vieste si preparano ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate: il King & Queen Beach Volley Serie A, in programma il 27 e 28 giugno, un evento che unisce spettacolo sportivo, promozione del territorio e grandi protagonisti dello sport italiano. La. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Notizie e thread social correlati
Sport & Beach Italian Tour 2026: due giorni di sport e spettacolo a CavallinoIl Parco Urbano di Cavallino ospiterà il fine settimana del 9 e 10 maggio 2026 la manifestazione Sport & Beach Italian Tour 2026.
Beach volley, beach soccer e padel: in città arrivano le spiagge per fare sport gratisDal 29 maggio al 14 giugno, a Seregno si terrà la Seregno Sport Week 2026, un evento che propone diverse attività sportive gratuite.