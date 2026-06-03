A Vieste i campioni d' oro dello sport per il King & Queen Beach Volley 2026

Da foggiatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Vieste si terrà il King & Queen Beach Volley Serie A il 27 e 28 giugno. L’evento vedrà la partecipazione di campioni d’oro dello sport e si svolgerà sulle spiagge della località, coinvolgendo atleti di alto livello. La manifestazione è prevista come uno degli appuntamenti principali dell’estate e mira a combinare competizione sportiva e promozione del territorio.

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Le splendide spiagge di Vieste si preparano ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate: il King & Queen Beach Volley Serie A, in programma il 27 e 28 giugno, un evento che unisce spettacolo sportivo, promozione del territorio e grandi protagonisti dello sport italiano. La. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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