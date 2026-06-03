A Verona la mostra documentario fotografica Psichiatria e Diritti Umani

La Sala Espositiva Comunale "Renato Birolli" (via Macello 17, Verona) si trasforma in uno spazio di profonda riflessione storica ospitando una mostra documentario fotografica di rara intensità. Organizzato dal Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani ODV, il percorso espositivo offre una. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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