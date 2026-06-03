A Tiziano Ferro l’Italia piace solo se lo paga

Il cantautore di Latina, ora residente in California, ha criticato il governo italiano, affermando di essere felice che i suoi figli non abbiano il passaporto italiano perché nel paese ci sarebbero «meno diritti». La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto in cui ha espresso soddisfazione per la situazione di chi vive all’estero rispetto a quella in Italia. Non sono stati riportati altri dettagli riguardo alle sue affermazioni o alle motivazioni specifiche di questa critica.

Il cantautore di Latina, ormai felicemente trapiantato in California, aveva aspramente attaccato il governo dicendo che è felice che i suoi figli non abbiano il passaporto poiché qui ci sono «meno diritti». Ma quando arrivano 50.000 euro di tax credit, incassa sereno. Non gli piace «la deriva sui diritti civili», che a suo dire ci sarebbe in Italia, però non disdegna di accedere all’agevolazione fiscale prevista dal nostro ministero della Cultura. Per il suo album Sono un grande del Tax credit Musica 2025, l’elenco delle opere discografiche ammesse alla misura che permette a chi produce musica di scontare il 30% degli investimenti sostenuti per un massimo di 75. 🔗 Leggi su Laverita.info

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